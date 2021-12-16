Водителей и пешеходов в Ростовской области предупредили о сильном тумане

Действия пешеходов должны быть понятны и предсказуемы на дороге Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 и 17 декабря в Ростовской области сохранится сильный туман. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Напоминание распространила пресс-служба управления ГИБДД.

Из-за ухудшения видимости происходит больше аварий, поэтому автолюбителей просят выдерживать безопасную скорость и соблюдать дистанцию между машинами на проезжей части. Также не следует совершать резких маневров, чтобы не потерять управление.

Пешеходам во время дождя, тумана или по ночам рекомендуют надевать вещи со светоотражающими элементами. Все действия должны быть понятны и предсказуемы для тех, кто находится за рулем.

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