Стало известно о смерти женщины, которую искали два дня в Ростовской области

Ольга Евдокимовна ушла в неизвестном направлении и ее никак не могли найти. Фото: страница в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

69-летняя жительница станицы Вешенской Шолоховского района, которую искали в течение двух дней, погибла. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в социальных сетях поискового отряда «ЛизаАлерт Юг».

Как именно умерла женщина, неизвестно. Вероятно, сейчас это выясняют правоохранители, поэтому информацию не разглашают.

Ранее сообщалось, что Ольга Евдокимовна пропала 14 декабря этого года. Она ушла в неизвестном направлении и ее никак не могли найти.

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