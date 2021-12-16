Почти 3,7 тысячи донских новобранцев пополнили ряды Вооруженных сил России

16 декабря в армию отправили более 150 молодых людей. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области в скором времени завершат осеннюю призывную кампанию. Вооруженные силы уже пополнили около 3,7 тысячи донских новобранцев, это 93% от заявленного плана. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора Вадима Артемова сообщает сайт донского правительства.

- Всего собираются призвать более 3,9 тысячи человек, почти 300 из них уже имеют военно-учетную специальность, - добавили власти.

Так, например, сегодня, 16 декабря, в армию отправили более 150 молодых людей. Они будут проходить службу в Воздушно-десантных войсках, Воздушно-космических силах, Сухопутных войсках, Войсках нацгвардии и в Президентском полку.

Все новобранцы уже прошли медосмотр и тестирование на коронавирус. В местах службы они должны будут провести еще две недели на карантине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15 донских призывников отправятся нести срочную службу в Президентский полк

Донской края направляет призывников туда с 2005 года (подробности)