После передачи Андрея Малахова власти объяснили ситуацию в морге Таганрога

Тела родственникам сейчас выдают только после проведения экспертизы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В морге Таганрога сейчас работают 10-местная холодильная камера и новый блок-модуль. Дополнительно переоборудовали еще одну камеру, увеличили количество вскрытий, и это привело к постепенной ликвидации очередности. Так власти города ответили на обвинения, которое высказали некоторые участники «Прямого эфира» с Андреем Малаховым.

- Сейчас проводится вскрытие тел не только умерших жителей Таганрога, но и поступающих из Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов. Площади бюро не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, и в октябре текущего года, действительно, была сложная ситуация. Тогда увеличили количество вскрытий, и это привело к постепенной ликвидации очередности, - пояснили в администрации Таганрога.

По данным властей, тела родственникам сейчас выдают только после проведения экспертизы «в срок от 2 до 3 дней».

Ранее в студии Андрея Малахова. Одна из участниц передачи рассказала, что мест для умерших в морге уже нет, и людей попросту выносят на улицу. Свои слова очевидица подтвердила видеосъемкой. На кадрах были видны черные мешки с бирками, на которых были указаны имена. Девушка также пожаловалась, что 16 ноября у нее умер отчим, но тело мужчины родственникам отдали только через две недели, 30 числа.

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