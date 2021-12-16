В Калмыкии окончилась экспертиза Ики-Бурульского группового водопровода

В Калмыкии завершилась экспертиза Ики-Бурульского группового водопровода. Фото: пресс-служба Бату Хасикова

В Республике Калмыкия завершилась экспертиза Ики-Бурульского группового водопровода. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Именно ее результаты были обсуждены на совещании, проведенном Бату Хасиковым. В ходе проверки обнаружились технические проблемы и ошибки, которые были допущены в процессе строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. На совещании поднимались вопросы о том водопровод имеет довольно серьезные отклонения от проекта, а также необоснованно завышены его проектные мощности.Специалисты предложили самые рациональные пути решения.

- В ближайшее время вместе рассмотрим их и выберем наиболее подходящий, отметил Бату Хасиков.

Ранее осудили виновных в хищении 300 миллионов рублей, которые были выделены на возведение. Но сейчас стало известно, что причиненный ущерб значительно больше этой суммы. Хасиков считает, что экспертиза может стать опорой для выявления правонарушений и отметил, что это повод обратиться к правоохранительным органам и призвать к ответственности виновных.

Стоит отметить, что экспертизу провели по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина во время его визита в Калмыкию.

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