В Ростовской области суд прокомментировал историю с «военными на Донбассе»

Неразбериха началась после вердикта по делу о посредничестве во взяточничестве Фото: Артем КИЛЬКИН

Информация о том, что судья Кировского района Ростова, якобы «упомянул присутствие российских войск на Донбассе» не соответствует действительности. Об этом сегодня, 16 декабря, после публикаций СМИ заявили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Судом подобные обстоятельства не выяснялись и не могли выясняться, поскольку это не являлось предметом разбирательства. Каких-либо выводов относительно указанного обстоятельства судом не излагалось. Информация, обнародованная журналистами, содержалась исключительно в показаниях подсудимого. Проверка показаний в этой части не осуществлялась и не могла осуществляться, - подчеркнули в инстанции.

Неразбериха началась после вердикта по делу о посредничестве во взяточничестве. По этой статье на 5 лет осудили заместителя регионального управляющего ООО «Технология». Следствие доказало, что в 2019 году за общее покровительство и попустительство по службе мужчина передал сотруднику центра санэпиднадзора ЮВО 630 тысяч рублей.

В материалах дела - теперь уже понято, что процитировали слова самого подсудимого - значилось, что передача денег была личной инициативой задержанного якобы «из-за вымогательства и угроз сорвать поставки военным в ДНР и ЛНР».

К слову, до официального комментария пресс-службы судов региона о возможной ошибке в тексте приговора высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Возможно, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Это невозможно, никаких Вооруженных сил России на территории самопровозглашенных республик не было и нет, - сказал Дмитрий Песков.

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