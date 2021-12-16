В кафе донского аэропорта не смогут попасть пассажиры без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов

Пассажиры не смогут посещать кафе в Платове без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице в кафе, расположенные в аэропорту "Платов", не смогут попасть пассажиры, не прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и не имеющие при себе действующего ПЦР-теста. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Для работников необходимое требование – вакцинироваться либо предъявить справку о перенесённом заболевании. Для посетителей старше 18 лет доступ в общепит аэропорта обеспечит один из медицинских документов, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что по новым правилам ПЦР-тест действует всего 48 часов. А с 20 декабря в донском регионе смягчат часть действующих ковидных ограничений. Теперь будут разрешены зрелищные мероприятия, но только с шести часов утра и до девяти часов вечера.

А в кафе теперь снова могут открыться танцевальные площадки.

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