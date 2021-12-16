Лютые морозы надвигаются на донскую столицу

В Ростове ожидаются лютые холода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донские синоптики предупредили ростовчан о надвигающихся лютых морозах. На следующей неделе ожидаются резкое похолодание и метели.

В понедельник, 20 декабря, в Ростове пойдет сильный снег, который будет идти на протяжении всей недели. Во вторник ударят лютые морозы, температура воздуха понизится до -17 градусов. К середине недели столбики термометров опустится до отметки -20 градусов в ночные часы и до -11 градусов в дневное время. Ситуацию, как это обычно бывает в Ростове, будет усугублять сильный ветер, порывы его временами будут достигать 15 метров в секунду.

К концу недели синоптики прогнозируют небольшое потепление. Мороз немного ослабнет днем температура будет достигать до -5 градусов днем и до -8 градусов ночью.

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