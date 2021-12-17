На оказание услуг по доступу в интернет городская администрация потратит более 390 тысяч рублей

Ростовская мэрия ищет подрядчика, который будет предоставлять доступ в Интернет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице местная администрация ищет подрядчика для предоставления услуг по доступу в интернет. На эти нужды планируется потратить более 390 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен ростовской городской думой. Все желающие уже подали заявки на участие, в настоящее время идет работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему предстоит предоставить услуги по доступу в Интернет для сотрудников городской администрации.

Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета. Услуга будет предоставляться ежемесячно в течении всего предстоящего года.

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Условия контракта будут выполняться поэтапно.