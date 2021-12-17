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Общество17 декабря 2021 5:40

Ростовчан 17 декабря ожидает мокрый снег и гололед

Кроме того, будет идти дождь и сгущаться туман
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове ожидаются мокрый снег и гололед

В Ростове ожидаются мокрый снег и гололед

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе в пятницу, 17 декабря, будет стоять туманная погода, которая будет сопровождаться дождями, мокрым снегом и гололедом. Об этом местных жителей предупредили донские синоптики.

Синоптики отметили, что погода за окном в течение всего дня будет стоять серая и пасмурная. Вечером и утром на город будет опускаться густой туман. Температура воздуха в этот день будет понижаться до -2 градусов. В связи с этим и возможно образование гололеда.

Также метеорологи отметили, что днем в некоторых районах будут выпадать дожди и мокрый снег. Днем столбики термометров будут подниматься максимум до отметки в +5 градусов, но ночью будет опускаться ниже нуля.

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