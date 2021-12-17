В донской столице начал постоянно функционировать аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

В донском регионе был введен в постоянную эксплуатацию аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» Фото: Правительство РО

В донском регионе был введен в постоянную эксплуатацию аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Платформа была создана в 2018 году. С конца 2019 года она функционировала во всех муниципалитетах и вела деятельность в режиме опытной эксплуатации. Для повышения эффективности реагирования объединили 43 автоматизированных системы, которые принадлежат разным ведомствам

- Можно с уверенностью сказать, что в регионе завершился период внедрения АПК «Безопасный город» и началось его развитие. Поскольку на достигнутом мы останавливаться не собираемся, в планах – дальнейшее совершенствование платформы, что позволит существенно повысить уровень безопасности в донском регионе, - сообщил Вадим Артемов.

Всего в «Безопасном городе» имеются девять датчиков и видеокамер, а также 142 автоматизированных рабочих места. Первым сегментом платформы стала «Система-112».

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