Сейчас все еще пасмурно, прошел небольшой дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 17 декабря, утренний туман не повлиял на работу аэропорта Платов в Ростовской области. Об этом можно судить по онлайн табло с расписанием полетов.

Все рейсы в аэрогавани сейчас выполняют по плану. Также нет задержки на прибытие самолетов из других регионов и стран. Работу ведут в штатном режиме.

Утром на донскую столицу, как и обещали синоптики, опустился густой туман. К 10 часам он уже, можно сказать, рассеялся. Однако погода остается пасмурной, и даже прошел небольшой дождь. Осадки также прогнозируют ближе вечеру и завтра утром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 18 и 19 декабря 2021: подробный прогноз

Снегопад и гололед прогнозируют в выходные в Ростовской области (подробности)