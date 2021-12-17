В Ростове с 10 января ограничат проезд по улице Семашко

Также до 27 декабря продлили ограничения на Благодатной и Мильчакова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону с 10 января по 10 марта 2022 года ограничат проезд на участке улицы Семашко. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

- Ограждения выставят от Пушкинской до Максима Горького. Это сделают из-за работ по реконструкции водопровода, - пояснили в ведомстве.

Также до 27 декабря 2021 года продлили ограничения на Благодатной от Зорге до Мильчакова, на Мильчакова от Благодатной до 339-й Стрелковой Дивизии, а также на 339-й Стрелковой Дивизии от дома № 16Б до здания №14.

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