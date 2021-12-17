В Ростовской области студентов будут обучать технологическому предпринимательству

За день студенты получат знания, которые эксперты собирали годами Фото: Мария ЛЕНЦ

Для ростовских студентов проведут встречи с мастер-классами, на которых расскажут теорию и практику ведения бизнеса с научной составляющей. 16 таких встреч на площадках ведущих университетов страны проведут до Нового года. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Авторы проектов постараются дать студентам за один день знания, к которым сами шли годами. Участники мастер-классов узнают, как устроено технологическое предпринимательство, как выпускнику вуза использовать тему своего диплома в качестве бизнес-проекта и как подстроить идею под запросы отечественной экономики.

Встреча пройдет в рамках федерального проекта по развитию масштабных научных и научно-технологических проектов. Среди наставников — ведущие эксперты технологического рынка страны.

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