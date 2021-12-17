Глава МИД поддержал проведение на Дону крупного международного форума

Сергей Лавров поддержал планы донских властей. Фото: сайт правительства РО

Глава МИД России Сергей Лавров поддержал планы по проведению в Ростовской области международного форума - заседания Организации Черноморского экономического сотрудничества. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев во время оглашения инвестпослания-2021.

- Речь идет о тех странах, которые входят в объединение Черноморского экономического сотрудничества. Мы находимся в Причерноморье, образно говоря. Поэтому предложили пригласить к нам послов и консулов, показать возможности региона и обсудить сотрудничество, - пояснил Василий Голубев.

Также глава региона добавил, что необходимо наладить сотрудничество с бизнесом в деловых кругах. Собираются развивать взаимодействие с Италией, Узбекистаном и другими странами.

- Главные действующие лица - бизнесмены, они будут принимать решения о взаимодействии с предпринимателями других стран. Наша задача - создать нормативную базу, позволяющую работать в нашем регионе, - подчеркнул Василий Голубев.

К слову, сейчас Ростовская область находится на первом месте в ЮФО по объемам экспорта. Поставки идут в 139 стран, в том числе отправляют продовольственные товары, продукцию машиностроения, металлургии, химической промышленности. Всего на Дону более 2 тысяч предприятий-экспортеров.

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