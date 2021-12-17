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Общество17 декабря 2021 9:06

Столовая в школе № 115 Ростова стала одной из лучших в России

У конкурсе участвовали школьные столовые от каждого региона
ТИХОНОВА Татьяна
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Помимо командных соревнований повара проявили себя в личном первенстве. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграме.

Помимо командных соревнований повара проявили себя в личном первенстве. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграме.

Ростовская школа № 115 заняла третье место во Всероссийском конкурсе «Лучшая столовая школы» в номинации «Лучшая столовая школы города-миллионника». Об это в своем инстаграм-аккаунте поделился с подписчиками глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

В федеральном этапе конкурса участвовали столовые школ из каждого региона страны. Участники конкурса соревновались в личном первенстве среди поваров «Кулинарный баттл». А в командном — защищали честь родной школы на тематической выставке кулинарной продукции «Здоровое питание в школе».

Напомним, Всероссийский конкурс «Лучшая столовая школы» проводится Министерством просвещения России в рамках Всероссийского форума родительской общественности.

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