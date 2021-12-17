646 заболевших COVID-19 выявили в Ростовской области к утру 17 декабря

В лабораториях за сутки проверили 15839 тестов на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 17 декабря в Ростовской области выявили еще 646 заболевших коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции все еще составляет 1. Об этом сообщает сайт донского правительства.

За сутки новые случаи выявили во всех 55 городах и районах региона. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Ростове - 181. На втором месте сейчас находится Таганрог - 41, на третьем - Шахты - 33. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в городе Зверево, Верхнедонском, Дубовском и Шолоховском районах.

В больницах сейчас 3028 пациентов с COVID-19, из них 35 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ – 287 человек. Выздоровели с начала пандемии 162250 человек, за сутки - 1025 человек.

Умерли за прошедшие сутки еще 24 заболевших. Это 12 женщин от 51 года до 84 лет, а также 12 мужчин от 62 до 83 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Вирус унес жизни 9269 жителей Дона.

В лабораториях за прошедшие 24 часа проверили 15839 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 336,68. Полностью завершили вакцинацию 1874,95 тысячи человек.

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