Юные художники поздравили Ростовскую АЭС с 20-летним юбилеем

Фото: Ростовская АЭС

К 20-летию пуска первого энергоблока Ростовской АЭС в Информационном центре открылась выставка рисунков победителей X открытого регионального конкурса «Рисуют дети атомграда». Учредителями конкурса являются Ростовская АЭС и детская школа искусств (ДШИ) г. Волгодонска при поддержке профсоюза Ростовской АЭС.

В этом году в конкурсе приняли участие юные художники Волгодонска, Новошахтинска, Морозовска и поселка Зимовники. Всего 225 участников. Отборочный тур прошли 89 юных художников. На конкурс были представлены работы в трех номинациях: «Ростовская АЭС: нам 20 лет», «Моя семья - мой мир», «Научные достижения России. Профессия - ученый». Участники конкурса – воспитанники художественных отделений детских школ искусств и художественных школ в возрасте от 6 до 17 лет.

Фото: Ростовская АЭС

Председатель первичной профсоюзной организации атомной станции Александр Бушнев поблагодарил участников конкурса и выразил надежду на то, что наш мир станет таким же ярким и красочным, как творчество юных художников.

- К сожалению, второй год подряд мы не можем провести церемонию награждения победителей из-за эпидобстановки. Но лучшие работы украсили Информационный центр атомной станции . В этом году Ростовская АЭС отмечает 20-летие со дня пуска первого энергоблока, и нам вдвойне приятно, что юные художники своими рисунками поздравили атомщиков с юбилеем, — обратился Александр Бушнев.

Каждый участник конкурса получит диплом и ценный подарок от Ростовской АЭС и профсоюзного комитета станции. Также благодарственные письма и памятный альбом со всеми конкурсными работами получат педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурса. Все призы и подарки будут отправлены адресатам почтой.