В Ростовской области умерли еще 24 человека с COVID-19

Вирус унес жизни 9269 человек с начала пандемии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области зарегистрировали еще 24 летальных случаев среди заболевших коронавирусом. Информация об этом сегодня, 17 декабря, появилась на сайте донского правительства.

- Скончались 12 женщин от 51 года до 84 лет и 12 мужчин от 62 до 83 лет. У всех были хронические заболевания. Вирус унес жизни уже 9269 человек с начала пандемии, - говорится в сообщении.

В больницах сейчас лечат 3028 пациентов с COVID-19, из них 35 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 287 человек. Выздоровели 162250, за сутки - 1025 человек.

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