Перевозчики Ростова уже подготовились к обильным зимним снегопадам

У компаний появилась собственные снегоочистительные машины Фото: Иван МАКЕЕВ

Транспортные предприятия Ростова уже подготовились к обильным зимним снегопадам. Такое заявление сделал глава департамента транспорта донской столицы Христофор Ермашов. Чиновник озвучил эту информацию на заседании в администрации города.

Так, раньше перевозчики быстро получали оповещения о дорожной ситуации, но испытывали трудности из-за отсутствия собственной снегоочистительной техники. Теперь этот недочет исправили.

- Для устранения возможных срывов перевозок приобрели новую технику, а «Ростовская транспортная компания» обзавелась 5 вагонами-снегоочистителями. Другие перевозчики заключают договоры с подрядчиками на расчистку территории предприятий и выезда до магистральных улиц, - рассказал руководитель дептранса.

Участники совещания также добавили, что во время непогоды все службы - дорожники, и коммунальщики и перевозчики - должны оперативно и эффективно взаимодействовать друг с другом. Только в этом случае не будет проблем с работой общественного транспорта.

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