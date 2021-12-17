Столица Сейшельских Остров стала 16 городом-побратимом Ростова

Вузы Ростова готовы обучать студентов с Сейшельских островов/ Фото: страница Алексея Логвиненко в Instagram

Виктория - столица Республики Сейшельские Острова - стала 16 городом-побратимом Ростова. Об этом сегодня, 17 декабря, в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- 2021 год - юбилейный для обеих стран. Мы празднуем 45 лет с даты установления дипломатических отношений и 140 лет со дня первых контактов между государствами. Столица донского края - первый российский город, сделавший шаг по пути сотрудничества с Сейшелами, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что многие совместные проекты уже готовы воплотить в жизнь. Например, представители городов обсудили развитие туризма, в том числе медицинского, а также увеличение туристического потока. Открытие прямого авиасообщения поможет справиться с этими задачами, уверены власти.

- Вузы Ростова готовы обучать студентов с Сейшельских островов. К тому же, мы пригласили руководство Виктории приехать на донскую землю, чтобы обменяться опытом по управлению городским хозяйством, - рассказал Алексей Логвиненко.

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