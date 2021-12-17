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Происшествия17 декабря 2021 11:09

В Ростове молодой человек попал под поезд и получил травмы

Сейчас правоохранители уточняют детали произошедшего
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предварительно, пешеход нарушил правила безопасности

Предварительно, пешеход нарушил правила безопасности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове молодой человек 23 лет попал под поезд и получил травмы, пострадавший чудом остался жив. Об этом сегодня, 17 декабря, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Несчастный случай произошел вчера на перегоне Развилка - Ростов-товарный. Предварительно, пешеход нарушил правила безопасности. Его личность уже выяснили, это житель донской столицы. Сейчас правоохранители еще уточняют детали произошедшего.

- Проводится проверка. Все должны помнить, что железная дорога - зона повышенной опасности, поэтому нужно быть предельно внимательными и осторожными при переходе путей, - подчеркнули в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

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