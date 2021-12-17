Больше половины мусорных площадок в Ростовской области признали антисанитарными

Нарушения выявили после масштабной проверки в районах Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Больше половины контейнерных площадок в Ростовской области не соответствуют санитарным нормам. Документ с таким выводом по итогам масштабной проверки опубликовали власти региона, сообщает «Город N».

Всего на Дону сейчас используют более 17 тысяч территорий для сбора мусора, из них на почти 9 тысячах выявили нарушения, однако, какие именно власти не уточнили.

Теперь в регионе намерены дооборудовать 15,3 тысячи площадок. Там собирают установить 39 тысяч баков, их добавят к уже имеющимся 47 тысячам.

На эти цели намерены просить субсидию у Минприроды России. Однако одним из условий получения поддержки является ввод раздельного сбора мусора. Эту работу уже начали в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Азове, Батайске и Новошахтинске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На рекультивацию главной свалки Ростова потребуется около 3 млрд рублей

Городские власти уже готовят заявку в Минприроды России (подробности)