Таганрогский соцприют для бомжей наймет охрану

В Таганроге наймут охрану для соцприюта для бомжей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге социальный приют для людей без определенного места жительства принял решение нанять охрану. На эти нужды планируется потратить более 220 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учреждением. Все желающие уже смогли подать заявки на участие. В настоящее время конкурсная комиссия определила победителя, которому необходимо будет вести охранную деятельность на контрольно-пропускном пункте и соблюдать правила антитеррористической защищенности. Стоит отметить, что согласно тексту документа, сотрудники мобильной группы будут иметь оружие, а сами охранники нет.

Сведения об источнике финансирования отсутствуют. Контракт будет заключен на весь предстоящий год.

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Средства будут выделены из городского бюджета.