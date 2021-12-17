Зимнее содержание дорог обойдется городской казне Сальска почти в три миллиона рублей

В Сальске содержание дорог в зимний период обойдется почти в три миллиона рублей Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Сальске ищут подрядчика для содержания автомобильных дорог. На эти нужды планируется потратить более 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией городского Сальского поселения. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 24 декабря. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет заниматься содержанием дорог на протяжении зимы. В обязанности подрядчика войдет чистка дорог от снега, посыпка реагентами и песком и многое другое.

Договор будет заключен с исполнителем на весь предстоящий год. А деньги выделят и из местного бюджета городского Сальского поселения.

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