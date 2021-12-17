Калмыкия получила дополнительное финансирование на дорожные работы

В Калмыкии проведут масштабный ремонт региональных дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральное правительство направило в Калмыкию дополнительные средства, которые планируется потратить на проведение дорожных работ. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков.

Регион получил 285 миллионов рублей на софинансирование бюджета. Стоит отметить, что это значительно больше того, что регион получил в прошлом году. Планируется, что соглашение будет подписано до конца текущего года. Средства будут распределяться адресно: в первую очередь их направят на ремонт региональных дорог.

В порядок будет приведено около 85% дорожного покрытия регионального значения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт еще трех дорог планируют начать в Таганроге.

А на четырех проезжих частях уже ведутся подготовительные работы.