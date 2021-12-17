Бату Хасиков заявил, что четвертая волна коронавируса почти не коснулась Калмыкии

Четвертая волна коронавируса почти не затронула Калмыкию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе является стабильной. Кроме того, заболеваемость COVID-19 постепенно снижается. Но президент республики также сообщил, что расслабляться еще рано.

- Впереди нас ждут новогодние праздники, поэтому необходимо сохранить существующие ограничения, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости. Хочу отметить, что четвертая волна коронавирусной инфекции практически не задела нашу республику. Убежден, что это результат последовательных ограничительных мероприятий и вакцинации, - написал глава региона в своем аккаунте в соцсети Instagram.

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