Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 декабря 2021 14:10

Бату Хасиков заявил, что четвертая волна коронавируса почти не коснулась Калмыкии

Но глава республики также отметил, что расслабляться рано
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Четвертая волна коронавируса почти не затронула Калмыкию

Четвертая волна коронавируса почти не затронула Калмыкию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе является стабильной. Кроме того, заболеваемость COVID-19 постепенно снижается. Но президент республики также сообщил, что расслабляться еще рано.

- Впереди нас ждут новогодние праздники, поэтому необходимо сохранить существующие ограничения, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости. Хочу отметить, что четвертая волна коронавирусной инфекции практически не задела нашу республику. Убежден, что это результат последовательных ограничительных мероприятий и вакцинации, - написал глава региона в своем аккаунте в соцсети Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калмыкии зафиксирован наименьший темп прироста зараженных коронавирусом.

Его показатель составил всего 0,04%.