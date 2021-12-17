В Калмыкии снова заработал реабилитационный центр для детей и подростков

В Калмыкии заработал реабилитационный центр для детей и подростков Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Элисте снова заработали группы дневного пребывания в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в региональном министерстве социального развития.

Больше, чем полтора года из-за пандемии дети не могли посещать полезные для них занятий. Была возможность бывать только в отделении физиотерапии. Но за это время персонал произвел ремонт в помещениях. Был обновлен фасад, усилена отмостка, приведены в порядок кабинеты и спальные комнаты, а также пищеблок и столовая.

- В настоящее время работа центра проводится с соблюдением всех мер по профилактике новой коронавирусной инфекции: сотрудники центра прошли ревакцинацию, а также обязательное обследование методом ПЦР-диагностики, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калмыкии прошли учения спасателей и сотрудников госавтоинспекции.

Участников "забросили" в условие одной из зимних ЧС.