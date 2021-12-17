Ранее о скоплении людей и подъехавшей спецтехнике сообщили в соцсетях
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сегодня, 17 декабря, в Ростове в управлении Службы судебных приставов провели учения. Именно поэтому из здания около 16 часов выводили людей и приезжала пожарная машина, пояснили в пресс-службе УФССП.
- Тренировку организовали для повышения эффективности мер по безопасности. Участвовали сотрудники управления и представители МЧС, они показали достаточные знания и навыки, - рассказали в ведомстве.
Ранее о скоплении людей и подъехавшей спецтехнике сообщили очевидцы в социальных сетях. Однако особой паники среди пользователей сети не было, многие сразу догадались, что в управлении проверяют готовность к нештатным ситуациям.
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