ЮФУ вошел в топ-10 лучших вузов страны по подготовке IT-специалистов

ЮФУ оказался в числе сильнейших университетов страны. Фото: пресс-служба ЮФУ

Южный федеральный университет вошел в десятку лучших вузов страны по подготовке IT-специалистов. К такому выводу пришли после опроса руководителей компаний разного уровня. Итоги этого исследования озвучили буквально на днях на конференции в Москве.

Так, по мнению экспертов, в 2021 году ЮФУ по IT-направлению оказался в числе сильнейших, наравне с МГУ, МГТУ имени Баумана, СпбГУ, МФТИ, МИФИ, Новосибирским госуниверситетом и рядом других высших учебных заведений.

- У нас большой опыт в обучении будущих «айтишников» и поддержке проектов. Мы успешно развиваем профессиональные связи с участниками рынка информационных технологий страны. На базе нашего вуза действует несколько учебных аудиторий, которые мы открыли совместно с ведущими донскими IT-компаниями. Мы уверены, что наши практики будут полезны коллегам в будущем, - подчеркнула ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.

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