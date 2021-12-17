В Кашарском районе загорелся местный магазин

В Ростовской области загорелся магазин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кашарском районе Ростовской области загорелся магазин.

Инцидент произошел в пятницу, 17 декабря, около половины пятого утра в слободе Кашары. На улице Комсомольской, 40 загорелся местный одноэтажный магазин. Очевидцы вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 72 квадратных метра. Локализовать возгорание удалось в 4:33, а уже через десять минут огонь был полностью потушен. К счастью в результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Но причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- В тушении пожара принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники, - об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Личный состав усилен уже до 115 человек.