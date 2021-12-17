В Ростове запустят новый маршрут на Гребной канал

В Ростове запустят новый автобусный маршрут
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице появится новый автобусный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Решение о его введении было принято после проведения голосования на сервисе «Активный ростовчанин», Департамент транспорт проинформировал, что новый автобусный маршрут № 37 будет ходить от ГПЗ-10 до Гребного канала.
- В настоящее время проводится запрос ценовой информации на временное обслуживание данного маршрута среди транспортных предприятий. После чего будут объявлены конкурсные процедуры по поиску перевозчика, - говорится в тексте сообщения.
Стоит отметить, что введение этого маршрута позволит связать Западный микрорайон с Гребным каналом.
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