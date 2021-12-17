В донском регионе установили новые налоговые льготы для инвесторов

Новые льготы для инвесторов начали действовать в Ростовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе начали действовать новые льготы для инвесторов. Решение об их введении было принято на заседании Законодательного Собрания региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Согласно новому решению газораспределительные организации не должны будут платить налог в отношении объектов системы газораспределения, которые будут поставляться с 1 января 2022 года. Эта введенная льгота будет действовать в течение пяти лет - до 31 декабря 2026 года.

- Высвободившиеся средства пойдут на дополнительное финансирование мероприятий по социальной догазификации, - говорится в тексте сообщения.

Кроме того, снизится и ставка по налогу на прибыль для организаций, которые принимают участие в региональных инвестпроектах. Теперь они должны будут оплачивать не 20, а 10 процентов. Действие этой льготы закончится 1 января 2029 года.

Стоит отметить, что был расширен список предприятий, которые смогут получить инвестиционный налоговый вычет по нацпроекту «Производительность труда».

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