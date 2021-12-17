План комплексного развития Таганрога обсудили на заседании рабочей группы в донском правительстве

В Ростовской области прошло заседание по вопросам комплексного развития Таганрога Фото: Правительство РО

В донском регионе состоялось очередное заседание рабочей группы Совета Федерации по вопросам комплексного развития города Таганрога. Его провел первый заместитель председателя Совфеда, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На заседании рассматривались вопросы сотрудничества между ГК «Ростех» и ЮФУ в научной и образовательной областях. Речь шла и о строительстве нового комплекса ГБСМП. Участники встречи коснулись темы модернизации объектов ЖКХ. Политики обсудили разработку проекта дизайн-кода Таганрога и проблему борьбы с амброзией..

Все рассмотренные темы так или иначе касались достижения нового качества жизни в городе и раскрытия его потенциала как центра высоких технологий, передового образования, туризма и наукоемких производств.

- Комплексная реновация Таганрога – один из амбициозных проектов территориального развития, который находится на контроле Совета Федерации. В ходе его реализации могут быть отработаны, в том числе, пилотные решения для других регионов, - отметил сенатор.

Работы по модернизации будут идти в сквере Северная площадь, сквере Петра I, парке 300-летия Таганрога, Пушкинской набережной и других местах. Сейчас уже идет разработка проектно-сметной документации и определяются источники финансирования.

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