В Ростове закончили установку новогодней иллюминации на Пушкинской

На Пушкинской установили новые украшения. Фото: аккаунт Алексей Логвиненко в Инстаграм

В Ростове на улице Пушкинской завершили установку новой иллюминации. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Новые украшения установлены в промежутке от проспекта Буденновского до проспекта Ворошиловского.

- Установлены 58 опор, по которым "бегут" светодиодные гирлянды белт-лайт протяженностью 1 650 метров. В них используется более пяти с половиной тысяч лампочек, - написал Логвиненко.

На пешеходной зоне установлены инсталляции «Арка», «Журавль» и «Дом». Глава городской администрации высказал надежду на то, что горожанам придутся по душе новые украшения.

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