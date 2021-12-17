Почти 40 нарушителей масочного режима поймали в ростовском общественном транспорте

В Ростове прошли масочные рейды. Фото: администрация Ростова

В донской столице прошел очередной масочный рейд. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проверки проводили 18 групп, в которые входили представители органов исполнительной власти региона и полицейские. Проверяющие проинспектировали более 730 единиц общественного транспорта. В ходе рейда обнаружились 38 нарушителей среди пассажиров. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении.

- В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на объектах транспорта города масштабные проверочные мероприятия будут продолжены, - говорится в тексте сообщения.

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По итогам были составлены 40 административных протоколов.