Вакцинированные родители смогут попасть на детские утренники

В Ростове родителей начнут пускать на детские утренники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе родителям разрешили посещать детские утренники в детских садах и школах. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Но стоит отметить, что посещения будут разрешены только вакцинированным мамам и папам. На входе необходимо будет предъявить QR-код или справку о перенесенном заболевании за последние полгода. Также важно сказать, что им никак нельзя будет пересекаться с родителями из других классов или групп.

Заполняемость залов тоже ограничена - их можно заполнить только на 50%. А места для рассадки гостей праздника должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров. А вот приглашать аниматоров или фотографов запрещено.

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