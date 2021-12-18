Гордума Таганрога досрочно прекратила полномочия одного из депутатов

Решение никак не относилось к деятельности депутата. Фото: группа в VK гордумы Таганрога

Гордума Таганрога досрочно прекратила полномочия народного избранника, который представлял 18 избирательный округ. Такое решение приняли после судебного разбирательства, которое, впрочем, никак не относилось к деятельности депутата.

- 13 сентября 2021 года вынесли обвинительный приговор, он был обжалован, но все-таки вступил в силу 25 ноября 2021 года. Приговор не связан с исполнением депутатских полномочий, - пояснили в таганрогской гордуме.

Кроме того, депутат потерял право состоять сразу в двух комиссиях: по строительству и муниципальной собственности, а также по стратегическому развитию, экономполитике, нацпроектам и туризму.

- Нового кандидата, который будет представлять 18 округ, изберут на дополнительных выборах. Они пройдут в Единый день голосования в сентябре 2022 года, - уточнили в гордуме.

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