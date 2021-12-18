Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика18 декабря 2021 6:29

Гордума Таганрога досрочно прекратила полномочия одного из депутатов

Нового кандидата на освободившееся место изберут на дополнительных выборах
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Решение никак не относилось к деятельности депутата. Фото: группа в VK гордумы Таганрога

Решение никак не относилось к деятельности депутата. Фото: группа в VK гордумы Таганрога

Гордума Таганрога досрочно прекратила полномочия народного избранника, который представлял 18 избирательный округ. Такое решение приняли после судебного разбирательства, которое, впрочем, никак не относилось к деятельности депутата.

- 13 сентября 2021 года вынесли обвинительный приговор, он был обжалован, но все-таки вступил в силу 25 ноября 2021 года. Приговор не связан с исполнением депутатских полномочий, - пояснили в таганрогской гордуме.

Кроме того, депутат потерял право состоять сразу в двух комиссиях: по строительству и муниципальной собственности, а также по стратегическому развитию, экономполитике, нацпроектам и туризму.

- Нового кандидата, который будет представлять 18 округ, изберут на дополнительных выборах. Они пройдут в Единый день голосования в сентябре 2022 года, - уточнили в гордуме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Досрочное прекращение полномочий грозит 22 депутатам в Ростовской области

Речь идет о тех, кто нарушил антикоррупционные стандарты (подробности)