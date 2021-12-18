Сотни жителей Ростова с 20 по 24 декабря останутся без электричества

Об отключениях предупреждает АО «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В разных частях Ростова с 20 до 24 декабря будут проводить отключения электричества. Об этом предупреждает АО «Донэнерго», на сайте компании уже опубликовали подробный график.

Так, 20 декабря с 9 до 17 часов обесточат следующие адреса: Штахановского, 11, 13, 15, 17, 19, Вятская, 25/100, Андрея Сладкова, 29-35, 70, 82-90, 63-65, Калинина, 59, 63-65, 74-78, Крайняя, 21-69, 26-76, Мечникова, 49А, 112, 112 Г, 114, Доломановский, 129, 132, 132А, 134.

21 декабря с 9 до 17 часов света не будет в домах на Королева, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 8/2, Добровольского, 15/4, Комарова, 18/3, Штахановского, 19, 19/1 ,21, 21/2, 23, 23/1, 25А. С 10 до 12 отключения ждут жителей Стабильной, 15/1, 15, 21/1 и Жмайлова, 4/5.

22 декабря с 10 до 12 часов отключения произведут на Зорге, 46, 44, 44А/127, Миллеровской, 100/21, Толмачева, 109/27, 117, 128, Кустанайской, 115.

24 декабря с 9 до 16 часов электроэнергии не будет в домах на Таганрогской, 116А, 116Г, 116/5, 116/6, 118/2.

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