639 случаев коронавируса выявили в Ростовской области к утру 18 декабря

В лабораториях за прошедшие 24 часа проверили 15910 тестов на коронавирус Фото: Иван МАКЕЕВ

К утру 18 декабря в Ростовской области выявили еще 639 заболевших коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции по прежнему составляет 1. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных было в Ростове - 179. На втором месте сейчас находится Таганрог - 43, на третьем - Шахты - 30. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в городе Зверево, Верхнедонском, Зимовниковском и Милютинском районах.

В больницах сейчас лечат 2946 пациентов с COVID-19, из них 45 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 267 человек. Выздоровели с начала пандемии 163173 человек, за сутки - 923 человека.

Умерли за прошедшие сутки еще 25 заболевших. Это 13 женщин от 49 до 86 лет и 12 мужчин от 51 года до 88 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Вирус унес жизни уже 9294 жителей Дона.

В лабораториях за прошедшие 24 часа проверили 15910 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 332,52. Полностью завершили вакцинацию 1878,37 тысячи человек.

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