В Ростовской области умерли еще 25 человек с диагнозом COVID-19

Сейчас в больницах лечат 2946 заболевших коронавирусом пациентов Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области за прошедшие сутки умерли еще 25 человек с диагнозом COVID-19. Информацию об этом сегодня, 18 декабря, опубликовали на сайте донского правительства.

По данным властей, ушли из жизни 13 женщин в возрасте от 49 до 86 лет и 12 мужчин от 51 года до 88 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего же с начала пандемии из-за инфекции скончались 9294 жителей Дона, выздоровели - 163173. Сейчас в больницах лечат 2946 пациентов, из них 45 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

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