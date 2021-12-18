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Происшествия18 декабря 2021 9:21

В Ростовской области умерли еще 25 человек с диагнозом COVID-19

Всего же с начала пандемии скончались 9294 жителей Дона
Ангелина СКИБА
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Сейчас в больницах лечат 2946 заболевших коронавирусом пациентов

Сейчас в больницах лечат 2946 заболевших коронавирусом пациентов

Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области за прошедшие сутки умерли еще 25 человек с диагнозом COVID-19. Информацию об этом сегодня, 18 декабря, опубликовали на сайте донского правительства.

По данным властей, ушли из жизни 13 женщин в возрасте от 49 до 86 лет и 12 мужчин от 51 года до 88 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего же с начала пандемии из-за инфекции скончались 9294 жителей Дона, выздоровели - 163173. Сейчас в больницах лечат 2946 пациентов, из них 45 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

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