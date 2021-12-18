В Ростовской области проиндексировали соцпособия и материальную помощь

Выплаты изменятся с 1 января Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области проиндексировали социальные выплаты и материальную помощь на 2022 год. Решение об изменении размера пособий приняли депутаты донского Заксобрания.

Так, с 1 января по 11 396 рублей будут выделять на содержание сирот и детей, оставшихся без родителей. Такая же сумма положена сиротам, которые продолжают обучение после 18 лет и не состоят на гособеспечении.

На третьего ребенка и последующих малышей теперь приходится по 9 658 рублей.

Кроме этого, проиндексировали размер перечня услуг по погребению, он составит 8 107 рублей.

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