В Ростовской области молодой человек заступился за девушку и получил срок

Приговор суда еще не вступил в силу, поэтому его еще могут оспорить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летнего жителя Ростовской области на 8 месяцев отправили в колонию-поселение за нападение на полицейского. Молодой человек пытался защитить девушку, которая нарушила закон, и сам попал под стражу, пояснили в пресс-службе управления Следкома по региону.

В ведомстве уточнили, что житель Дона устроил разборки в сентябре 2021 года в станице Вешенской. Парень и 17-летняя девушка катались на авто, их заметили инспекторы ДПС и потребовали остановиться.

Выяснилось, что за рулем находилась спутница молодого человека, и прав на вождение у нее не было. Тогда пассажир попросил отпустить его знакомую, но правоохранители не стали слушать и начали оформлять протокол. Молодой человек разозлился и избил одного из обидчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области осудят полицейского, который не защитил девочку и ее мать

Предварительно, мужчина просто не поверил, что женщину убивает сожитель (подробности)