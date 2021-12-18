Персонажей из мультсериала «Смешарики» начали устанавливать в центре Ростова

Закупку и установку мультяшных героев разрешили власти города. Фото: управление наружной рекламой Ростова

Фигуры персонажей из мультсериала «Смешарики» начали устанавливать в донской столице на Большой Садовой. Пространство перед кинотеатром «Ростов» уже заняли Нюша и Пин, должны собрать также Бараша и Кроша.

Установку героев из детских мультяшных историй разрешили власти города. В администрации пояснили, что за последние 12 лет «Смешарики» стали самыми любимыми и узнаваемыми в стране.

- С помощью этого мультфильма растет нравственно здоровое поколение, - заявили в мэрии.

Всего же в городе, вместе с Нюшей, Пином, Барашем и Крошем, собираются смонтировать 19 светящихся конструкций. Их в том числе разместят на Соборном, на площади Советов, в переулке Университетском, около Старо-Покровского храма и музыкального театра. На эти цели планируют потратить почти 19,5 млн рублей.

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