В Ростове закрыли 10 нелегальных елочных базаров

Торговцам-нарушителям грозит административное наказание. Фото: сайт администрации Ростова

С 15 декабря в Ростове обнаружили и закрыли 10 нелегальных торговых точек с хвойными деревьями. В итоге составили 21 протокол, нарушителям теперь грозит административное наказание. Об этом рассказал глава управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

- Незаконные площадки нашли на Королева, Днепровском, Вятской, Стачки, Зорге и Стадионной, - уточнил Константин Тихонов.

По словам чиновника, похожие рейды проведут в городе с 20 по 23 декабря. Однако в эти дни уже будут искать нарушителей, которые промышляют не только елями и пихтами, но и пиротехникой и другими товарами. К слову, всего с начала года в донской столице за незаконную торговлю оформили 2663 протокола.

Добавим, в Ростове сейчас официально работают три новогодние ярмарки и 23 «елочных базара», еще примерно 15 разрешенных площадок находятся на частных территориях.

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