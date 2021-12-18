Резиденция Деда Мороза в зоопарке Ростова будет работать с 1 по 9 января

Дед Мороз будет принимать гостей каждый день с 12 до 15 часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Резиденцию Деда Мороза в зоопарке Ростова все-таки откроют на праздниках, но при строгом соблюдении всех санитарных мер. Прийти в гости к зимнему волшебнику смогут все желающие.

- До Нового года осталось еще 2 недели, но к нам уже поступает большое количество вопросов о режиме работы. Резиденция Деда Мороза будет открыта с 12 до 15 часов с 1 по 9 января, - рассказали в пресс-службе зоосада.

Также в эти дни гостей приглашают на показательные кормления животных. Их будут проводить в 13 часов. Кроме того, работу парка на новогодних каникулах решили вести в привычном режиме, поэтому погулять по аллеям и полюбоваться на братьев наших меньших можно будет с 8 до 18 часов.

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