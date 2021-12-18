Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 16:44

Резиденция Деда Мороза в зоопарке Ростова будет работать с 1 по 9 января

До этого домик волшебника планировали вовсе не открывать из-за эпидситуации
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дед Мороз будет принимать гостей каждый день с 12 до 15 часов

Дед Мороз будет принимать гостей каждый день с 12 до 15 часов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Резиденцию Деда Мороза в зоопарке Ростова все-таки откроют на праздниках, но при строгом соблюдении всех санитарных мер. Прийти в гости к зимнему волшебнику смогут все желающие.

- До Нового года осталось еще 2 недели, но к нам уже поступает большое количество вопросов о режиме работы. Резиденция Деда Мороза будет открыта с 12 до 15 часов с 1 по 9 января, - рассказали в пресс-службе зоосада.

Также в эти дни гостей приглашают на показательные кормления животных. Их будут проводить в 13 часов. Кроме того, работу парка на новогодних каникулах решили вести в привычном режиме, поэтому погулять по аллеям и полюбоваться на братьев наших меньших можно будет с 8 до 18 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новогоднюю ночь в Ростовской области прогнозируют до -12 градусов

При этом в Ростове ночью будет около -7-8 градусов (подробности)