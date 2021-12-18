В Ростове автоледи устроила разборки с женщиной, которую едва не сбила на переходе

Все произошло на пересечении улиц Социалистической и 7 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Ростова автоледи на иномарке устроила разборки с женщиной, которую едва не сбила на переходе. Водитель явно испугалась и довольно эмоционально отреагировала на ситуацию. Ролик с дорожной разборкой опубликовали 18 декабря в соцстеях очевидцы.

По словам ростовчан, все произошло на пересечении улиц Социалистической и 7 февраля. Владелица Daewoo Matiz ударила по тормозам, выбежала из машины и стала выяснять, где пешая ростовчанка увидела «зебру». Потом сильно толкнула женщину, снова села в машину и уехала.

К слову, переход, которого не заметила взволнованная автолюбительница, на самом деле был. На дороге отсутствовала разметка, но рядом стол соответствующий знак. Это заметили и пользователи сети.

В комментариях написали, что водитель была не права и проявила грубость. Однако другие участники обсуждения заявили, что ничего подобного не случилось бы, если бы разметку на участке все же нанесли.

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