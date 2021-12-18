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Происшествия18 декабря 2021 20:46

Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с автобусом в Красном Сулине

Предварительно, 19-летний водитель кроссовера во время обгона оказался на встречной полосе
Ангелина СКИБА
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Три человека получили травмы

Три человека получили травмы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП, которое произошло сегодня, 18 декабря, в Красном Сулине Ростовской области. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, в 20.10 на улице Советской Армии столкнулись Nissan X-Trail и автобус Volvo. Предварительно, 19-летний водитель кроссовера во время обгона выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

- Людей в салоне автобуса на момент аварии не было. Общественным транспортом управлял 51-летний мужчина, с ним все в порядке. В иномарке погибли сам водитель и один из пассажиров, еще три человека получили травмы. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, - рассказали в УГИБДД.

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