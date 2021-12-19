Женщина и три девочки пострадали в аварии на трассе Ростов - Таганрог

На дороге столкнулись Citroen C5 и Chrysler Voyager Фото: Сергей ГАПОН

Вечером 18 декабря в ДТП на трассе Ростов - Таганрог пострадали 40-летняя женщина и три девочки 4, 10 и 13 лет. Эти данные поступили от отдела пропаганды УГИБДД.

Автоинспекторы предварительно выяснили, что водитель Citroen C5 не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в Chrysler Voyager, который начал снижать скорость для поворота налево.

Авария произошла в 19.08. Полицейские уже побывали на месте происшествия, специалисты еще уточняют обстоятельства происшествия. Сотрудники ГИБДД просят жителей Дона быть предельно внимательными на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП с трактором в Ростовской области

После аварии проводят проверку (подробности)