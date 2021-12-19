В Ростовской области уже четыре дня ищут 40-летнего Дмитрия Карташева

Местонахождение мужчины неизвестно с 16 декабря. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области с 16 декабря ищут 40-летнего Дмитрия Карташева. Мужчина - житель Новочеркасска и Шахт, но сейчас может быть в любом другом городе или районе региона. Ориентировку в соцсетях опубликовал поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 180 см, плотное телосложение, темные короткие волосы, карие глаза

Одет в светлую куртку и голубые джинсы

Если вы видели Дмитрия Карташева или знаете, где он находится, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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